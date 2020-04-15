ليبيا – عقد وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية بحكومة الوفاق إجتماعاً أمس الثلاثاء مع كل من عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ومدير عام التسويق ومدير الإدارة التجارية بالمؤسسة ومدير إدارة التزويد بشركة البريقة بحضور المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء ومدير المالية بالشركة ومدير إدارة الشؤون الفنية.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المالية آثار الأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد وتعذر تغذية محطات الكهرباء بالغاز الامر الذي أضطرت معه الشركة بإستبدال التغطية بالوقود الثقيل والخفيف للمحافظة على إستقرار الشبكة خاصة في ظل الظروف الراهنة وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وبحث المجتمعون عن حلول ناجعة لتغطية حساب المحروقات طرف المؤسسة الوطنية للنفط وفقآ للترتيبات المالية للعام 2020 حيث تم الاتفاق على عدد من الخطوات لتحقيق الاستقرار اللازم من حيث توفير المحروقات للاستهلاك المحلي.

هذا وحضر الإجتماع كل من مدير إدارة الميزانية ومدير إدارة الخزانة ونائب مدير عام مصلحة الجمارك ومدير الإدارة العامة للشؤون الفنية بالمصلحة ومدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية .

