انجلترا – تطوع أعضاء الفريق التنفيذي في نادي أرسنال الانجليزي لكرة القدم، لخفض أكثر من ثلث رواتبهم لفترة 12 شهرا٬ بعدما حذر النادي الأربعاء أنه يواجه “إحدى أكثر المراحل صعوبة” في تاريخه.

وقال أرسنال في بيان صدر عنه: “التأثير المالي المحتمل كبير ويجب أن نتحلى بالمسؤولية ونتصرف الآن من أجل حماية أرسنال مما قد يحصل في الأشهر المقبلة، ما هو واضح أنها واحدة من أصعب المراحل في تاريخنا الذي يناهز 134 عاما”.

وتابع: “تطوع (أعضاء) فريقنا التنفيذي للتنازل عن أكثر من ثلث أجورهم في الأشهر الـ12 المقبلة”.

ومن أجل التخفيف من التداعيات الاقتصادية٬ طلبت أندية الدوري الممتاز من لاعبيها التخلي عن 30 % من أرباحهم ما بين خفض رواتب وتأخير في دفعها، إلا أنه لم يتم التوصل حتى اللحظة إلى اتفاق بين اللاعبين وإدارة أرسنال بشأن الاقتراح.

وقد أشارت تقارير صحفية إلى أن لاعبي النادي اللندني رفضوا اقتراح خفض 12,5 % من رواتبهم السنوية٬ مشيرة أنهم يفضلون تأجيل قسم أكبر من دخلهم إلى حين رفع الاغلاق التام والحجر.

وسجل أرسنال خسائر بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار) في موسم 2019-2020 ويتجه لخسائر أكبر هذا الموسم٬ حيث أشارت دراسة إلى أن الفشل في إنهاء موسم الـ “بريميرليغ” سيكلف أنديتها خسائر تقارب المليار جنيه إسترليني.

ورغم قلق “المدفعجية” من المشاكل المالية٬ إلا أنه أعلن أنه لن يلجأ إلى خطة الدعم الحكومية والاستفادة من المال العام٬ مؤكدا أن جميع موظفيه من غير اللاعبين يتقاضون رواتبهم كاملة.

وسبق لأندية ليفربول المتصدر وتوتنهام وبورنموث أن تراجعت عن قرارها بفرض بطالة جزئية على موظفيها والاستفادة من خطة الدعم التي تعني أن الحكومة البريطانية تتكفل بتغطية 80 % من رواتب الموظفين التي تصل إلى 2500 جنيه إسترليني (نحو 3 آلاف دولار) شهريا كحد أقصى٬ بعد انتقادات واسعة طالتها.

المصدر: “أ ف ب”