وكالة الطاقة تحذر: التراجع في سوق النفط أكبر من أن يعوضه خفض الإنتاج

وكالة الطاقة تحذر: التراجع في سوق النفط أكبر من أن يعوضه خفض الإنتاج

فرنسا – توقعت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء، أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بمقدار 29 مليون برميل يوميا على أساس سنوي في أبريل الجاري، ليسجل مستويات لم يشهدها منذ 25 عاما.

وحذرت الوكالة من أن خفض الإنتاج من قبل منتجين لن يعوض بالكامل خسائر الطلب في السوق في الأجل القريب.

وتوقعت الوكالة أن ينخفض الطلب على النفط في 2020 بمعدل 9.3 مليون برميل يوميا، رغم ما وصفته ببداية قوية من جانب المنتجين عقب اتفاق قياسي لخفض الإمدادات استجابة لفيروس كورونا.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن الشهر الجاري ربما يكون أسوأ شهر على الإطلاق تشهده صناعة النفط.

وأضاف، أن التقلب الشديد في أسواق النفط العالمية خطير على الاقتصاد العالمي.

وكانت مجموعة دول “أوبك+” قد اتفقت مؤخرا على خفض إنتاجها بنحو 10 ملايين برميل يوميا في شهري مايو ويونيو من 2020، على أن تقلص التخفيضات بشكل تدريجي في النصف الثاني من العام الجاري وحتى أبريل 2022.

ويهدف الاتفاق لدعم أسواق النفط في ظل تراجع الطلب على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

المصدر: “رويترز”