إسبانيا – أعلنت السلطات الصحية الإسبانية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 523 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية في تقريرها اليومي، أن حصيلة ضحايا العدوى في البلاد ارتفعت خلال اليوم الأخير من 18056 حتى 18579 حالة وفاة.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في إسبانيا منذ أمس بـ5092 حالة جديدة، من 172541 حتى 177633.

وتمثل أرقام اليوم في إسبانيا انخفاضا مقارنة مع معدلات أمس، عندما سجلت في البلاد 567 وفاة.

ولا تزال إسبانيا ثاني أكبر بؤرة لـ”كوفيد-19″ في العالم، وتحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة وإيطاليا في قائمة الدول الأكثر تضررا بالوباء من حيث عدد الوفيات.

المصدر: رويترز