ليبيا – نفت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق الأخبار المتداولة عن فتح المساجد غدا الجمعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الهيئة وفي بياناً له نشرته عبر مكتبها الإعلامي شددت على تقديم مصلحة الحفاظ على الأنفس ودفع الضرر،لافتةً إلى أن هذا واجب شرعي ووطني.

وقالت الهيئة:”وفي الوقت الذي أفتى فيه بعض المحسوبين على العلم الشرعية بضرورة إقامة الجماعات وعدم تعطيل المساجد في مخالفة صريحة للجهات المسؤولة عن هذا الأمر”.

الهيئة أشادت بتكاثف كثير من المواطنين وتنفيذهم للتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بالدولة وفي مختلف القطاعات،حاثة الجميع على الإلتزام بالحظر المفروض من الدولة إلى حين صدور قرار بهذا الشأن من قبل الجهات المختصة.