ليبيا – أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عن احتجاجها الرسمي على ما قام به السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفشا من إجراء اتصالات هاتفية مع بعض عمداء البلديات التابعة للحكومة.

الخارجية عدّت في بيان لها أمس الأربعاء تلقت المرصد نسخة منه إجراء السفير الألماني إتصالات هاتفية مع بعض عمداء البلديات خرقاً لكل ما لكل الأعراف والاتفاقات الدولية.

وطالبت في مذكرة الاحتجاج باعتذار رسمي من السفارة الألمانية على ألّا يتكرر مثل هذا الفعل مجددًا،مؤكدةً أنها لن تسمح لأي جهة أخرى بالتواصل مع جهات محلية من دون التنسيق معها فهي القناة الرسمية والشرعية لمثل هذه الترتيبات.

وقال البيان:”تلقت الوزارة اتصالًا هاتفيًا من السفارة الألمانية نُقِل فيه اعتذار السفير أوليفر بشكل رسمي عن هذه الاتصالات, مؤكدًا سفيرها أنها كانت للاطمئنان عن الوضع الصحي فقط في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد ولم تكن ذات طابع رسمي أو خلفية سياسية البتة معربًا عن تفهمه لدور الوزارة وأن ذلك لن يتكرر مستقبلًا”.