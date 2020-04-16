ليبيا – طالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية من وزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية إيضاح حول الاخبار التي نشرت في تورط بعض الأطراف التونسية وتواصلهم مع حكومة اوردغان ضد ليبيا.

الخارجية الليبية أكدت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لها على ضررورة توضيح نقل بعض التونسيين للقتال مع في صفوف المليشيات والإرهابيين بدعم تركي.

وأوضحت الوزارة بأن رسالة وجهت من الوزير عبد الهادي الحويج إلى نظيره وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية نور الدين الري حول هذا الموضوع الذي يمس أمن واستقرار ليبيا وتونس معاً بشكل خطير نتيجة ما تقوم به تركيا من تدخل مباشر في الشؤون الليبية ومحاولتها زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا والفضاء المغاربي ودول الجوار عموماً.