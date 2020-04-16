السعودية – أعلنت وكالة المسجد النبوي في السعودية، إيقاف خدمة الإفطار خلال شهر رمضان لهذا العام، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة عبر رسالة نصية: “‏أخي مقدم خدمة الإفطار لشهر رمضان المبارك، نود إحاطتكم بإيقاف خدمة الإفطار في المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام احترازيا”.

واتخذت السعودية إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، منها تعليق الدراسة، والدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، والعمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، والرحلات الجوية الدولية.

وشددت وزارة الصحة السعودية على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ الدخول.

المصدر: “وكالات سعودية”