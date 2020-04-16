مصر – أعلن المتحدث باسم الرئاسة في مصر بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه أوامر للحكومة بضمان الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من المواد النفطية.

وأشار راضي إلى أن السيسي طالب أيضا بالتزام كافة المشروعات التابعة لقطاع البترول باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لحماية العمالة من الإصابة بعدوى كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع أثر تداعيات فيروس كورونا على اختلال ميزان العرض والطلب على الطاقة في جميع أنحاء العالم، خاصة الاقتصادات النامية، فضلا عن الاحتياجات المطلوبة للإنتاج، إلى جانب الآثار المرتبطة بآليات التجارة وتداول السلع والخدمات.

كما عرض وزير البترول مستوى المخزون الاستراتيجي للدولة من الزيت الخام والمنتجات البترولية المختلفة، سواء بنزين أو سولار أو غاز طبيعي، فضلا عن المتوسط اليومي للاستيراد والإنتاج والاستهلاك، مشيرا في هذا الصدد إلى انتظام عملية نقل المواد البترولية وكذلك محطات تموين الوقود على مدار اليوم لخدمة المواطنين والأنشطة المستثناة من قرار حظر الانتقال بجميع أنحاء الجمهورية.

ووجه الرئيس المصري بالاستمرار في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وكذا التوسع في نظام العدادات الذكية.

المصدر: RT