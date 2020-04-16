ليبيا – خاطب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الخميس كل من أمين عام الأمم المتحدة وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بشأن تعرض ليبيا لعدوان تركي عسكري تدك فيه المدن الليبية من البحر والجو .

المستشار صالح أوضح في خطابه الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن العدوان العسكري التركي الغاشم ليس بالأسلحة فقط بل بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية الليبية وارسال الأسلحة والمرتزقة لترجيح كفة الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس في مواجهة الشعب الليبي ومجلس نوابه المنتخب الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي وقواته المسلحة.

وقال :” يحدث ذلك على مرأى من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في خرق واضح وجلي للقوانين والأعراف والقرارات الدولية ونسف وتجاهل كامل لمخرجات مؤتمر برلين”.

وأكد المستشار صالح على أن مجلس النواب المنتخب يمارس اختصاصاته طبقا للإعلان الدستوري المؤقت ويحق له المطالبة بالنيابة عن الشعب الليبي بتنفيذ قرارات مجلس الامن بحظر توريد الأسلحة والذخائر وفرض الالتزام بالهدنة للتفرغ لمكافحة فيروس كورونا ووقف الاعتداء التركي أو السماح للقوات المسلحة الليبية التي تقاتل الإرهاب نيابة عن العالم بالحصول على الأسلحة والذخائر للدفاع عن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.