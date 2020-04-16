ليبيا – قال المتحدث باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري إن الجيش يخوض حرباً ضد الجيش التركي بكامل قواته البرية والبحرية والجوية والإلكترونية.

المسماري قال في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استغل فقر بعض الشباب السوري وجندهم بالأموال لنقلهم إلى ليبيا، مؤكداً أن قوات الجيش تخوض حرباً ضد الجيش التركي بكامل قوته البرية والبحرية والجوية والإلكترونية.

وأضاف “المرتزقة السوريون في ليبيا يتعرضون لخسائر كبيرة والمخابرات التركية مستعدة لنشر أي أخبار مزيفة بهدف تشتيت الانتباه عن خسائرهم الجسيمة”.

وكشف أن تلك الميليشيات وبينها العناصر المنتمية لتنظيمي القاعدة و”داعش” و”أنصار الشريعة” نفذت الهجوم على صبراتة حيث اختطفت عائلات كاملة واقتادتها إلى مدينة الزاوية بقوة السلاح.

كما شدد على أن القوات المسلحة هي جيش الشعب وأن المعركة لن تنتهي حتى القضاء على تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في البلاد.