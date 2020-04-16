بريطانيا.. 861 وفاة جديدة بكورونا وعدد المصابين يتجاوز الـ100 ألف

بريطانيا.. 861 وفاة جديدة بكورونا وعدد المصابين يتجاوز الـ100 ألف

انجلترا – شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا بـ861 حالة جديدة وبلغت 13729 وفاة.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية اليوم الخميس، في تقريرها اليومي بشأن تفشي كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة المتحدة بلغ 103093 حالة بتسجيل 4618 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير.

وخضع أكثر من 13.8 ألف شخص في بريطانيا لفحص كورونا خلال آخر 24 ساعة، ووصل العدد الإجمالي إلى 327.6 ألفا.

وشهدت أرقام اليوم ارتفاعا ملموسا مقارنة مع معدلات يوم أمس عندما سجلت في البلاد 761 وفاة ناجمة عن العدوى.

المصدر: RT