ليبيا – أكد العضو المقاطع لمجلس النواب عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا بأن وزارته لن تسمح بإقامة أجسام مضادة لهياكلها وأجهزتها ومصالحها في المدن الغربية المحررة عامة ومدينة صبراتة خاصة.

باشاآغا شدد خلال لقائه بعضوي مجلس النواب عن مدينة صبراتة أمس الأربعاء على ضرورة ملاحقة كافة المجرمين الخارجين عن القانون، مضيفاً أن الوزارة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن وإستقرار الوطن.

وأعرب وزير الداخلية عن سعادته بعودة المدن الغربية إلى أحضان الوطن على يد من وصفهم بـ”الجيش الوطني” الذي سطر أروع الملاحم البطولية ضد المليشيات والمرتزقة،بحسب زعمه.

يشار إلى أن عدد من المطلوبين محليا ودوليا ومجموعات إرهابية جزء منها ينتمي لتنظيم داعش وآخر لتنظيم القاعدة قد سيطروا رفقة مسلحي الوفاق وبغطاء جوي تركي على مدينتي صبراتة وصرمان، وأطلق هؤلاء كافة السجناء من ارهابيين ومهربي بشر من سجون المدينتين ونهبوا معارض السيارات وحرقو منازل عدد من المواطنين ومديرية أمن صبراتة وتم تصفية أبناء آمر غرفة محاربة داعش صبراتة اللواء عمر عبد الجليل بعد إقتحا منزلهم من قبل مجموعة متطرفة.