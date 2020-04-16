ليبيا – طالب وفد حزب رابطة الشمال الإيطالي في استجواب لمفوضية الاتحاد الأوروبي بفرض حصار بحري أمام السواحل الليبية وذلك لتجنب مغادرة المهاجرين،موضحاً أنه يرفض هبوط المهاجرين في هذة الفترة الخطيرة.

وكالة “نوفا” الإيطالية أوضحت أمس الأربعاء أن المقترح عرضه أعضاء البرلمان الأوروبي أناليزا تاردينو وفرانشيسكا دوناتو كما وقع عليه برلمانيون آخرون من حزب الرابطة.

وقال نواب الرابطة:”في هذه اللحظة الخطيرة التي نطلب فيها تضحيات لمواطنينا واحترام قواعد صارمة لاحتواء العدوى بفيروس كورونا لا يمكننا السماح بهبوط مئات الأشخاص من أفريقيا”،مطالبين بعدم الاستهانة بما يحدث هذه الأيام على سواحل صقلية.

وتابع النواب:”في الأيام الماضية، شاهدنا العديد من عمليات هبوط المهاجرين غير الشرعيين على الرغم من حقيقة أن إيطاليا ليست ملاذا آمنا بسبب حالة الطوارئ الصحية”،مشيرين إلى أن عمليات الهبوط في أوقات الطوارئ الصحية تقلق المواطنين والسلطات المحلية على حد سواء.