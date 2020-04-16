روسيا – أعلنت اللجنة الروسية لمكافحة فيروس كورونا تسجيل أكبر حصيلة يومية للمصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت 3448 إصابة، ما يرفع العدد الكلي إلى 27938 إصابة.

وأوضحت اللجنة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن عدد المصابين سجل ارتفاعا بنسبة 14.1% مقارنة باليوم السابق، مشيرة إلى أن 1370 إصابة تم تسجيلها في موسكو وحدها، فيما تم تسجيل 467 حالة في ضواحيها، وباقي الإصابات متفرقة على بقية المناطق الروسية.

كما أعلنت اللجنة عن وفاة 34 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء فيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات الكلي إلى 232 حالة.

وتشهد روسيا نسقا تصاعديا في أعداد المصابين، وتمثل موسكو أكبر بؤرة لتفشي الفيروس، حيث بلغ عدد المصابين فيها 16146 مصابا بحسب آخر البيانات الرسمية.

المصدر: نوفوستي