ليبيا – أكد رئيس حزب الإئتلاف الجمهوري عزالدين عقيل عز الدين عقيل أمس الأربعاء أن عصابات دولية وتركية للجريمة والاتجار في البشر ساعدت في الهجوم على مدينتي صبراتة وصرمان لتسهيل عمليات التهريب وسط انشغال العالم بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

عقيل أوضح في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” : “أكبر دليل على تورط مافيا وعصابات دولية في الهجوم على المدينتين هو وجود مطلوبين دولياً لعلاقتهم بمافيات الاتجار في البشر أثناء الهجوم وأبرزهم عبدالرحمن ميلاد الشهير بالبيدجا وأحمد الدباشي الشهير بالعمو”.

وأشار إلى أن المليشيات والمافيا لهما مدخلان اقتصاديان أساسيان، أولهما الحصول على الأموال من القادمين من الدول الأفريقية الفقيرة الراغبين في ركوب قوارب الموت للوصول إلى الشواطئ الأوروبية والآخر إبلاغ الإيطاليين بهذه السفن لمنعها من الوصول للمياه الإقليمية أو إغراق هذه السفن في المياه الدولية.

ونبه إلى أن “العمو الدباشي” وهو مطلوب على القوائم الدولية سبق وتقاضى 5 ملايين يورو من المافيا لتنفيذ عدة مهام منها القتل والإبلاغ عن سفن الهجرة غير الشرعية ومعلومات أخرى عن المسؤولين عن الهجرة غير الشرعية.

كما كشف عقيل عن دور مهم للمافيا التركية التي يرتبط بها أردوغان تحت غطاء مرتزقة وإرهابيي شركة صادات التركية الذين اقتحموا المدينة بهدف السيطرة وتأمين المنطقة التي تدر عوائد مالية مهولة (20 ألف برميل نفط يوميا من مصفاة الزاوية).

وأضاف أن “المافيا المالطية والإيطالية ذات نفوذ بالغ في هذه المنطقة وداخل دولها”، لافتاً إلى أن المافيا سعت لتأمين شبكة الطرق التي تربط بين منافذ التصنيع والتهريب في الزاوية والعجيلات وصرمان بمشاركة من قيادات وعناصر المافيا الليبية التي تقودها المافيا التركية.

ورجح عقيل أن المافيا الإيطالية قررت أن تتعامل مع المليشيات مباشرة بعيداً عن فائز السراج الذي تراه أقل جدوى بالنسبة لها قائلا: “وجدت أن السراج ليس له سيطرة على المليشيات وتنفيذ المهام الموكلة إليه وأن السراج يعتقد أنه يمثل الدولة ويضع قيوداً وشروطاً كثيرة في التعامل”.