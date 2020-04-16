ليبيا – قال عضو دار الإفتاء التابعة للمؤتمر الوطني العام سابقاً عبد الباسط غويلة إن هناك أبرياء في “سجون الردع” (سجن قوة الردع الخاصة) يجب إخراجهم.

غويلة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” قال:” المفتي يقسم بالله العظيم أنه لن يتم النصر إلا بإخراج الأبرياء من كل السجون وهناك أبرياء في سجون الردع لهم أربع وخمس سنين لم ير أهله”.

يشار إلى أن هناك ألاف الارهابيين والمجرمين موجودين في سجون الردع ويرا مراقبون أنه عند حدوث أول خلاف بين المسلحين في طرابلس قد يلقى سجن الردع نفس مصير سجن مباحث الغربية بمدينة صرمان الذي كان بداخله عشرات الارهابيين والمجرمين والقتلة الذين أصبحوا أحرارا بفضل مسلحي الوفاق والغطاء الجوي التركي.