ليبيا – جري اتصال هاتفي أمس الأربعاء بين وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج وصبري بوقدوم وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية .

الجانبين تطرقا وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة لآخر تطورات تفشي وباء كورونا في العالم، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولتان، وسبل تعزيز تبادل الخبرات بينهما من أجل مواجهة هذه الجائحة.

وعبر بوقدوم عن قلقه حيال الأخبار الواردة بشأن الانتهاكات التي حدثت في المدن الغربية، وخاصة مدينتي صرمان وصبراتة، داعياً إلى ضرورة إيجاد حل للأزمة الليبية بشكل جذري من الليبيين أنفسهم.

ومن جهة أخرى أكد وزير الخارجية لنظيره الجزائري على أن الحرب التي تخوضها القوات المسلحة حرب مشروعة لتحرير البلاد من العصابات الإجرامية التي تحالفت مع ما يسمى بحكومة الوفاق غير الدستورية.

وأشار إلى أن ظهور إرهابيين مطلوبين للعدالة الوطنية والدولية في هجومهم الأخير على أبناء الشعب في مدن الغرب، وقيامهم بإخراج السجناء المتشددين المطلوبين دولياً لهو دليل واضح على تواطؤ حكومة السراج بمعاونة ومساندة تركيا والمرتزقة الأجانب ضد الشعب الليبي بالإضافة الى الجرائم التي ارتكبوها من ضرب الأهداف المدنية، مثل ما حصل لمخازن الدقيق في مدينة الأصابعة، والمستشفى الميداني، والمواد الطبية في مدينة ترهونة، وسيارات الإسعاف وصهاريج الوقود في مدينة بني وليد.