كينيا – وزع حاكم العاصمة الكينية نيروبي، مايك مبوفي سونكو، زجاجات مشروب الكونياك الكحولي على الفقراء قائلا إنه يحمي من فيروس كورونا.

ونشر سونكو، المعروف بشغفه بارتداء الحلي الذهبية كبيرة الحجم وارتجال أغاني الراب، صورا على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع لزجاجات تحمل علامة “هينيسي” التجارية وسط أكياس تمتلئ بالمواد الغذائية والطحين وغيرها من السلع الأساسية.

وقال سونكو “من واقع الأبحاث التي أجرتها منظمة الصحة العالمية ومؤسسات مختلفة معنية بالصحة … يلعب الكحول دورا رئيسيا جدا في قتل فيروس كورونا أو أي نوع من الفيروسات”.

وقالت شركة “إل.في.إم.إتش”، أكبر شركة في العالم لصناعة السلع الفاخرة والتي تنتج كونياك “هينيسي”، إن سونكو مخطئ وإن أي مشروب من المشروبات الكحولية لا يحمي من الفيروس.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الكينية سايروس أوجونا إن العلم لم يثبت أن الكحول يتيح الحماية، وحذر الساسة من استغلال الجائحة في أغراض دعائية.

وكانت الشرطة ألقت القبض على سونكو في ديسمبر الماضي بتهم الفساد لكنه نفى الاتهامات وأفرجت السلطات عنه بكفالة.

المصدر: “رويترز”