ليبيا – قامت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أمس الأربعاء بزيارة لبلدية البريقة للوقوف على تجهيزاتها الطبية.

اللجنة قامت بحسب المكتب الإعلامي للداخلية الليبية برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري وعضوية وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف ووزير الصحة سعد عقوب بزيارة جامعة النجم الساطع اللتي تم تجهيزها كمقر للحجر الصحي لإمكانية استخدامها في حجر المواطنين الليبيين الذين علقوا في عدد من دول العالم بعد عودتهم لأرض الوطن.

وعقدت اللجنة اجتماعا بعميد البلدية وأعيانها ومسؤوليها ومدراء الشركات النفطية ومدراء أمن طوق الهلال النفطي.

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