ليبيا – أفاد الضابط بالقوات الخاصة التابعة للجيش مولود بن طاهر بأن المليشيات التابعة لحكومة الوفاق حاولت أمس الأربعاء التقدم نحو قاعدة الوطية عبر الطرق الصحراوية بعدد من الآليات والأفراد.

بن طاهر وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” قال إن قوات الجيش المرابطة على تخوم القاعدة تصدت بالمدفعية الموجهة لرتل مكون من عناصر مليشياوية تابعة للمجالس العسكرية “جادو وكابو والرحيبات” بالجبل الغربي جنوب طرابلس.

وأضاف بأن الرتل يتكون من حوالي 40 عربة دمر منها 30 عربة فيما تمكنت العشر الباقية من الهروب متفرقة عبر الدروب الصحراوية.

الضابط بالقوات الخاصة ذكر أن عدد القتلى الذين تم حصرهم بعد العملية وصل إلى 12 قتيلا بينما هناك 8 جرحى تم إسعافهم من قبل قوات الجيش التي تصدت للرتل على تخوم القاعدة الجوية.