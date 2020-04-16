بروكسل – عقد وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الناتو، اجتماعا عبر الفيديو للمرة الأولى، لبحث تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا على مهام حلف شمال الأطلسي العسكرية المشتركة.

وأكد ينس ستولتنبرغ أمين عام الناتو الاستعداد القتالي للناتو، رغم تفشي الوباء العالمي، قائلا إن حماية سكان الدول الأعضاء الذين يبلغ عددهم نحو مليار نسمة لا تزال أولويته الرئيسية.

وكان وزراء خارجية الحلف قد عقدوا اجتماعا في مطلع أبريل الجاري، لمناقشة تعامل دولهم مع جائحة كورونا العالمية، مع التأكيد على أن الحلف لا يزال مستعدا للدفاع عن نفسه.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن الوزير خلوصي أكار، شارك في اجتماع وزراء دفاع الناتو، الذي انعقد للمرة الأولى عبر تقنية الفيديو، بدلا عقده في المقر العام للحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأطلع الوزير التركي المجتمعين على التدابير التي اتخذتها بلاده، والمساعدات محلية الصنع التي أرسلتها إلى الدول الصديقة والحليفة، في إطار دعمها لمكافحة هذه الجائحة.

ووفق ما أوردت وكالة أنباء “الأناضول” فقد بحث المجتمعون التدابير الوقائية التي يتبعها الناتو والدول الأعضاء لمواجهة الفيروس، والإجراءات الواجب اتخاذها للحيلولة دون تحول الوباء إلى أزمة أمنية، وتبادلوا وجهات النظر بخصوص التبعات المحتملة لوباء كورونا على المديين المتوسط والطويل.

المصدر: وكالات