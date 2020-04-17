“أرامكو” السعودية تكشف عن كميات النفط التي ستوردها لعملائها في مايو

“أرامكو” السعودية تكشف عن كميات النفط التي ستوردها لعملائها في مايو

السعودية – افادت ثلاثة مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، إن السعودية، أخطرت بعض المصافي في آسيا بأنها ستورد كامل كميات الخام المتعاقد عليها في مايو المقبل.

وذكرت شركة “أرامكو” السعودية في بيان إلى البورصة السعودية، إنها ستزود عملائها بنفط خام قدره 8.5 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع الشهر القادم.

وتشمل تلك الكمية النفط المورد للعملاء المحليين لـ”أرامكو” داخل البلاد والصادرات إلى الخارج.

ويأتي ذلك بعدما اتفقت منظمة “أوبك” وحلفائها بقيادة روسيا، على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو من 2020، بعد أن بلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها في 18 عاما.

ويهدف الخفض لتخفيف تخمة المعروض، التي تفاقمت بفعل انهيار الطلب العالمي على النفط عقب تفشي فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تخفض السعودية إنتاجها 2.5 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو من العام الجاري، من مستوى أساس يبلغ 11 مليون برميل يوميا، بموجب بنود اتفاق المنتجين.

وعلى الرغم من تخفيضات الإنتاج ، أجرت “أرامكو” تخفيضات سعرية كبيرة على الخام الذي تبيعه إلى آسيا في مايو المقبل.

وفي وقت سابق نفت الشركة السعودية تقديمها تسهيلات للعملاء بهدف تحفيزيهم على شراء النفط.

المصدر: “رويترز”