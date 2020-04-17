أستراليا – بعد الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا طالبت بدورها أستراليا السلطات الصينية بالكشف عن المعلومات الحقيقية حول مصدر فيروس كورونا.

ودعا وزير الداخلية الأسترالي، بيتر داتون، السلطات الصينية بكشف المعلومات عن مصدر الفيروس، وقال إن فيروس كورونا ذهب بحياة 60 أستراليا، ويوجد مئات المصابين في حالة حرجة، مضيفا أن “كل هذه العائلات تود لو تحصل على أجوبة وشفافية، ولا أظن أننا بذلك نكون قد طالبنا بالكثير”.

وأضاف: “لهذا أعتبر أن من واجب الصين الإجابة على هذه التساؤلات والكشف عن المعلومات، حتى يفهم الناس بوضوح ماذا وقع بالضبط، ولا نريد أن يتكرر ذلك، كما نعرف أن هذه المرة ليست الأولى التي يتفشى فيها فيروس من سوق لبيع الحيوانات”.

وفي وقت سابق اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، الصين بإخفاء معلومات عن فيروس كورونا، وطالبت الصين بالكشف عن المعلومات حول مصدر الفيروس.

من جانبها رفضت الصين الاتهامات الموجهة إليها بإخفاء المعلومات عن تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في المراحل المبكرة من ظهوره.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في موجز صحفي عقده اليوم الجمعة، عدم وجود أي تعتيم من قبل بكين بشأن تفشي كورونا، مشددا على أن الحكومة الصينية لا تسمح بذلك.

المصدر: وكالات