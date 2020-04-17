إسبانيا – في ظل توقف دوريات كرة القدم في جل دول العالم، أعاد موقع “sports” الرياضي الروسي، نشر استفتاء أطلقه موقع نادي برشلونة قبل عام، لاختيار أفضل هدف في تاريخ النادي الكتالوني.

وشهد الاستفتاء حينها إقبالا كبيرا، حيث شارك فيه أكثر من 500 ألف مشجع لنادي برشلونة من مختلف أنحاء العالم.

وبعد 60 جولة تأهيلية، وصلت 4 أهداف إلى المرحلة النهائية، ثلاثة منها سجلها نجم وقائد برشلونة، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهدف واحد للاعب الوسط الإسباني سيرجي روبرتو.

ونال هدف ميسي “المارادوني” في مرمى خيتافي في موسم 2006-2007 ببطولة كأس ملك إسبانيا، النسبة الأكبر من الأصوات (45 بالمئة)، ليحصل “البرغوث” على جائزة أفضل هدف في تاريخ “البارسا”، وربما يكون هذا الهدف الأفضل أيضا في مسيرة ميسي.

وانطلق ميسي من منتصف الملعب مراوغا أكثر من لاعب في صفوف خيتافي والحارس ببراعة فائقة، قبل أن يسدد الكرة في الشباك، معيدا التذكير بهدف مواطنه الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا في ربع نهائي مونديال 1986 في مرمى إنجلترا.

وجاء هدف ميسي في مرمى بلباو (موسم 2014/2015)، في المركز الثاني في استفتاء أفضل الأهداف في تاريخ برشلونة، بنسبة 28 بالمئة، وهدفه (ميسي) في مرمى ريال مدريد (2010/2011)، في المركز الثالث، بـ16 بالمئة، وهدف روبرتو في شباك باريس سان جيرمان (2016/2017)، في المركز الرابع، بـ11 بالمئة.

المصدر:sports.ru