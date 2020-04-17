إسبانيا – فرضت محكمة التحكيم الرياضية على نادي إشبيلية الإسباني، دفع تعويض لنادي نانسي الفرنسي بقيمة 3.7 مليون يورو، أي حوالي 4 ملايين دولار، من انتقال الفرنسي كليمان لينغليه إلى برشلونة.

وذكر النادي الفرنسي المشارك في دوري الدرجة الثانية “الليغ 2” في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن محكمة التحكيم “كاس” أيدت قرارا أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” في يوليو الماضي بأن يدفع النادي الأندلسي جزء من قيمة انتقال لينغليه إلى ناديه السابق.

وعندما باع نادي نانسي المدافع البالغ حاليا 24 عاما إلى إشبيلية مقابل 5 ملايين يورو في يناير 2017، فاوض الفريق الأندلسي للحصول على 12% من الربح الإضافي لدى بيعه لناد آخر.

وشرح النادي الفرنسي أنه مع بيع لينغليه إلى برشلونة عام 2018 “مقابل أكثر من 35 مليون يورو”، اعتبر إشبيلية أن مجرد تفعيل البند الجزائي في عقده يغير من طبيعة رحيله إلى برشلونة.

لكن على غرار “الفيفا”، اعتبرت محكمة التحكيم “أن إشبيلية لا يمكنه استخدام البند الجزائي لتجنب التزامه بالدفع”.

وذكر نادي نانسي الذي تبلغ ميزانيته نحو 15 مليون يورو هذا الموسم ويحتل المركز الـ12 في “الليغ 2″، أنه أمام إشبيلية مهلة 45 يوما لتسديد التعويض.

المصدر: أ ف ب