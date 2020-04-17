فرنسا – أعلن منظمو كأس ليفر الاستعراضية للتنس اليوم الجمعة، إلغاء بطولة 2020 والتي كانت مقررة في سبتمبر المقبل، على أن تعود عام 2021 بسبب تضارب موعدها مع بطولة فرنسا المفتوحة التي تأجلت.

وفي خطوة مفاجئة قرر الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب تغيير موعد البطولة الكبرى المقامة على ملاعب رملية لتجرى في الفترة بين 20 سبتمبر والرابع من أكتوبر بدلا من موعدها التقليدي في مايو بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتتعارض المواعيد الجديدة لبطولة رولان غاروس مع كأس ليفر المقررة بين 25 و27 سبتمبر وهي بطولة استعراضية ساهم في تأسيسها روجر فيدرر ويشارك فيها دائما اللاعب السويسري الكبير بالإضافة لرافائيل نادال أو نوفاك دجوكوفيتش.

وستستضيف بوسطن النسخة الرابعة من البطولة كما كان مقررا على أن تقام في الفترة بين 24 و26 سبتمبر عام 2021.

ويتنافس في البطولة فريق أوروبا أمام فريق العالم.

وقال فيدرر في بيان للمنظمين: “من المؤسف تأجيل كأس ليفر إلى العام المقبل. لكنه قرار صحيح لكل الأطراف”.

المصدر: رويترز