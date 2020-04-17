ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس سير عمل الهيئة العامة للإسكان والمرافق ومصلحة التخطيط العمراني وذلك خلال اجتماع عقده مع مستشار رئيس مجلس الوزراء المكلف بمتابعة سير عمل الهيئة والمصلحة بشير خليفة بحضور وزير الصناعة السنوسي صالح.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية سير عمل كل من الهيئة العامة للإسكان والمرافق ومصلحة التخطيط العمراني والمعوقات التي تواجه سير عملهما وكيفية وضع الحلول المثلى لها لضمان سير عملهما على أكمل وجه.

وبحث الثني الاحتياجات التي يجب توفيرها لكل من الهيئة العامة للإسكان والمرافق ومصلحة التخطيط العمراني وذلك لسير عملهما بالوجه المطلوب خاصة خلال الأزمة الراهنة.

ويأتي هذا الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة الليبية في مقر إقامته بمدينة بنغازي ضمن الإجراءات والتدابير المتتابعة التي يتخذها لمكافحة وباء كورنا ومنع انتشاره في ليبيا.