“الظاهرة” رونالدو يستبعد نفسه وكريستيانو من تشكيلته المثالية

“الظاهرة” رونالدو يستبعد نفسه وكريستيانو من تشكيلته المثالية

البرازيل – كشف المهاجم البرازيلي المعتزل “الظاهرة” رونالدو، النقاب عن تشكيلته المثالية عبر التاريخ.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن رونالدو استبعد نفسه والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تشكيلته التاريخية، حيث اختار لاعبين اثنين من ريال مدريد (زين الدين زيدان، وألفريدو دي ستيفانو)، ومثلهما من الغريم برشلونة (تشافي وليونيل ميسي)، بالإضافة إلى بعض الأساطير يتقدمهم بيليه ومارادونا.

وجاءت التشكيلة المثالية لرونالدو عبر التاريخ على النحو التالي:

في حراسة المرمى: خوسيه أنخيل إريبار

في خط الدفاع: باولو مالديني، فرانتس بكنباور، كافو

في خط الوسط: تشافي، زيدان، يوهان كرويف، مارادونا

في خط الهجوم: ميسي، بيليه، ودي ستيفانو.

المصدر: “Marca