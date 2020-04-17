السودان – أعلنت القوات المسلحة السودانية موقع مقر قيادتها العامة في العاصمة الخرطوم منطقة عسكرية مع منع الاقتراب منها واتخاذ التدابير الاحترازية بما في ذلك إغلاق الطرق المؤدية إليها.

وقالت، في بيان أصدرته امس الخميس: “استغلت بعض العناصر المناوئة لثورة الشعب الظروف الطارئة التي تعيشها البلاد وأخذت تروج للاقتراب والاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل تحقيق أجندتها”.

وبناء على هذا الموقف أعلنت القوات المسلحة أن “المنطقة حول القيادة منطقة عسكرية وممنوع الاقتراب منها”.

وأشارت إلى أنه سيتم اتخاذ “كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة بما فيها قفل الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة وما حولها اعتبارا من الساعة السادسة صباحا يوم غد الجمعة 17 أبريل 2020 إلى حين إشعار آخر”.

وأهابت القوات المسلحة “بكل جماهير الشعب السوداني الوفي الابتعاد عن هذه المنطقة المغلقة حفاظا على الأمن والاستقرار”.

المصدر: سونا