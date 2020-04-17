موسكو – علق الكرملين، اليوم الجمعة، على مسألة هبوط أسعار النفط التي تشهدها الأسواق، بالرغم من إبرام دول مجموعة “أوبك+” اتفاقا لخفض إنتاج المجموعة بنحو 10 ملايين برميل يوميا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، ردا على سؤال فيما إذا كانت موسكو تشعر بالقلق من هبوط أسعار الخام، قال إن “ديناميكية أسعار الخام الحالية تدعو للمراقبة الدقيقة، وقد أصبحت مسألة أسعار النفط وأسواق الطاقة الآن محط اهتمام قادة جميع دول العالم”.

وأشار إلى أن اتفاق “أوبك+” لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد، إذ أن تطبيق الاتفاق سيبدأ في مايو المقبل، مشددا على “أن الأسواق ستشعر بتأثير الاتفاق، لكن الأمر يتطلب بعض الوقت”.

وأكد بيسكوف، أن الوضع في سوق النفط تجري مراقبته عن كثب ويتم إجراء الاتصالات مع الشركاء بشأنه، مذكرا أن وزيري الطاقة، الروسي ألكسندر نوفاك، والسعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أجريا اتصالا هاتفيا أمس بحثا خلاله الوضع في السوق النفطية.

هذا وانخفض سعر برميل الخام الأمريكي بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث هبط إلى أدنى مستوى منذ 2002.

وجاء الهبوط بعدما خفضت منظمة “أوبك” توقعاتها للطلب العالمي على النفط في ظل جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.

وقالت المنظمة، إن الطلب العالمي على النفط سيتراجع بواقع 6.9 مليون برميل يوميا على أساس سنوي في 2020.

وقبل “أوبك” نشرت وكالة الطاقة الدولية تقريرا قاتما لآفاق الطلب على الذهب الأسود خلال العام الجاري بسبب جائحة كورونا.

وقالت الوكالة، إن الطلب العالمي سيكون عند مستوى 90.6 مليون برميل يوميا، بانخفاض مقداره 9.3 مليون برميل يوميا في 2020 عن مستواه في 2019.

وكانت دول مجموعة “أوبك+” قد أعلنت الأحد الماضي عن التوصل إلى اتفاق يقضي بخفض المجموعة إنتاجها بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو القادمين.

على أن تقوم المجموعة بتقليص التخفيضات بشكل تدريجي في النصف الثاني من العام الجاري، وحتى نهاية أبريل من 2022.

المصدر: RT