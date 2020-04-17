ليبيا – عقدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بنغازي برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري وعضوية وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف أمس الخميس اجتماعا مع اللجنة الاستشارية الطبية للجنة العليا وذلك لبحث الترتيبات النهائية لعودة المواطنين الليبيين الذين علقوا في عدد من دول العالم.

اللجنة ناقشت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية آراء اللجنة الاستشارية حيال آليات عودة هؤلاء العالقين وكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازم تنفيذها لضمان عدم تسرب الوباء في حال كان أحد العائدين إلى الوطن مصابا بفيروس كورونا.

وبحثت اللجنة كيفية إخضاع هؤلاء العائدون لحجر طبي إجباري في مكان تحدده اللجنة لمدة 14 يوما مع إجراء التحاليل الطبية اللازمة للمعنيين.

وأكدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أن كافة التدابير الوقائية والاحترازية المتعلقة بالجانب الأمني والخدمي تم اتخاذها في السابق بما ضمن عدم انتشار الوباء والسيطرة عليه في مناطق نفوذ الحكومة الليبية،لافتة إلى أن كافة الاجراءات اللاحقة هي شأن طبي يتخذ بقرارات من اللجنة العليا بناء على آراء اللجنة الطبية الاستشارية بالخصوص.

كما شددت اللجنة على ضرورة تقنين كافة التوريدات في الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية من خلال استيراد كل ما هو لازم لمواجهة هذه الجائحة بإشراف اللجنة العليا بمعرفة اللجنة الاستشارية الطبية.

وناقشت اللجنة كافة الخيارات المتاحة للأماكن التي ستخصص لإقامة الحجر الصحي الإجباري للمواطنين العالقين في الخارج بعد العودة بهم في شكل دفعات بالتنسيق مع الحكومة.

لجنة مكافحة وباء كورونا أكدت أن قرارها بتخفيض ساعات الحظر جاء بناء على رأي اللجنة الطبية الاستشارية،داعية المواطنين الالتزام القرارات الصادرة بالخصوص والالتزام بكافة التدابير الوقائية وعلى رأسها التباعد الاجتماعي.