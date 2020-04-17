ليبيا – أعلن وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف أمس الخميس تشكيل لجنة تحقيق عاجلة لبحث حادثة تعرض أفراد من مديرية أمن طبرق أثناء تنفيذهم لمهامهم في تطبيق قرار حظرالتجول إلى مقاومة عنيفة أثناء قيامهم بإقفال محل مواد منزلية شديد الإزدحام.

وزارة الداخلية وفي بياناً لها نشرته عبر مكتبها الإعلامي قالت:” تمت الرماية على أفراد الأمن بأسلحة مختلفة قاموا على إثرها بالرد على مصدر النيران نتج عنه وفاة أحد الأشخاص الذين استعملوا السلاح في مواجهة الشرطة”.

وأكد وزير الداخلية أن الوزارة تتحمل كافة مسؤولياتها الناتجة عن الحادثة وأن كافة أفراد القوات المسلحة من الجيش والشرطة مكلفين بفرض حظر التجول حفاظا على صحة المواطنين وحياتهم ومنعا لانتشار وباء كورونا، لافتا إلى أن منتسبي هيئة الشرطة يعملون وفقا للقانون والأوامر الصادرة لهم.