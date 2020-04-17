ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة خروج جميع وحدات التوليد العاملة بمحطة الزاوية عن العمل وفقد أكثر من 800 ميجاوات نتيحة قفل صمام الغاز الرئيسي المغذي للمحطة للدورة المزدوجة من قبل مجموعة مجهولة.

الشركة أوضحت في بياناً لها تلقت المرصد نسخة منه أن نتج عن إقفال صمام الغاز الرئيسي وجود عجز كبير في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية، لافتةً إلى أن العاملين بغرف التشغيل والتحكم تمكنوا من السيطرة على الوضع قبل إنهيار الشبكة كاملة أثناء الفصل المفاجئ خاصة أن الشبكة تعاني اصلا من عجز كبير نتيجة قفل صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح.

وناشدت الشركة كافة الجهات الاعتبارية بضرورة العمل وبشكل عاجل من أجل فتح الصمام وإرجاع وحدات التوليد للخدمة لاستقرار الشبكة الكهربائية.