بعد تسجيل 119 حالة جديدة.. عدد الإصابات بكورونا في الكويت يتجاوز الـ1500

بعد تسجيل 119 حالة جديدة.. عدد الإصابات بكورونا في الكويت يتجاوز الـ1500

الكويت – أعلنت وزارة الصحة الكويتية، امس عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية، ووصل إجمالي عدد الإصابات بذلك إلى 1524 حالة.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن وضع تفشي كورونا أن تسعة فقط من المصابين الجدد مواطنون كويتيون، والآخرون مقيمون من جنسيات مختلفة، من بينهم 11 مصريا و3 أردنيين.

كما سجلت في البلاد خلال اليوم الأخير 19 حالة شفاء جديدة من كورونا، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 225 شخصا، فيما لا يزال 1296 مريضا يتلقون العلاج، 32 منهم في أقسام العناية المركزة.

ولا تزال حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الكويت عند ثلاث حالات وفاة حتى الآن.

المصدر: RT