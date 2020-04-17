روسيا – كشف رائد الفضاء الروسي، بافل فينوغرادوف، عن بعض المواصفات الفنية والتقنية التي حصلت عليها مركبة “أوريول” الفضائية التي تطورها بلاده.

وحول هذه المركبة قال فينوغرادوف: “لقد استفاد مصممو المركبة الجديدة من أفضل التقنيات التي توجد في مركبات سويوز الروسية وطوروها، وحصلت أوريول على نظام هبوط محسن يسمح لها بالهبوط على جسم هيكلها بأمان”.

وأضاف “المركبة الجديدة جهزت بمحركات نفاثة قوية تسمح لها بالحركة في عدة اتجاهات أثناء تنفيذ عملية الهبوط ما سيجعل من هذ العملية أكثر دقة، أي أنها ستستطيع النزول إلى الأرض في منطقة محددة”.

وأشار رائد الفضاء إلى أن منظومة المظلات في هذه المركبة ستختلف عن تلك الموجودة في مركبات “سويوز” الفضائية الحالية، فهي تعمل في مرحلة محددة فقط للتقليل من السرعة أثناء النزول إلى الأرض، وبعدها سيبدأ عمل المحركات النفاثة”.

وتعمل روسيا على تطوير المركبة المذكورة لتكون بديلا لمركبات “سويوز” الحالية التي ترسلها إلى محطة الفضاء الدولية، وتخطط في إطلاقها إلى الفضاء في أول رحلة تجريبية عام 2023 دون أن تجعلها تلتحم بالمحطة، وفي العام الذي يليه من المفترض أن تطلق في رحلة غيرمأهولة نحو المحطة، وعام 2025 يجب أن تحمل الرواد إلى هناك.

المصدر: تاس