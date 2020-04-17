ليبيا – أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن المؤسسات والدول الأعضاء ترا ب وتتابع بدقة تصرفات تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط.

المتحدث باسم مفوضية الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو وفي تصريح له أمس الخميس بحسب ما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية علق على استئناف تركيا بعد انقطاع لعدة أشهر لعمليات الحفر والتنقيب في شرقي المتوسط وتحديداً في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص حيث أكد أن :”موقفنا لم يتغير، فلا زلنا نعتقد أن هذه التصرفات غير قانونية وتسبب مصدر قلق لنا”.

وعبر المتحدث عن تضامن الاتحاد الكامل مع جمهورية قبرص الدولة العضو في التكتل الموحد في الحفاظ على سيادتها وحقوقها المشروعة.

أما حول ما سيقوم به الاتحاد،فقد أكد المتحدث أن التصرفات التركية غير القانونية كانت محوراً للكثير من المناقشات على مختلف المستويات، مذكراً أن الاتحاد وضع في شهر نوفمبر الماضي إطاراً قانونياً لإجراءات تقييدية ضد تركي تبعه في فبراير الماضي فرض عقوبات على بعض الضالعين في عمليات التنقيب.

وأضاف قائلاً :”إذا تابعت تركيا ما تقوم به فنحن سنرد ونتصرف ضمن الاطار الذي وضعناه”.