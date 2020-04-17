ليبيا – قال المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية اللواء جمال مظلوم إن أسباب تفوق الجيش الوطني الليبي في إسقاط الطائرات التركية المسيرة يعود إلى عدة أسباب.

اللواء مظلوم وفي تصريح لموقع “الرئيس نيوز” أشار إلى أن تركيا دخلت حديثاً في تصنيع الطائرات المسيرة وليست قديمة في صناعتها مثل دول تعد أساس هذه الصناعة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإسرائيل.

وأضاف:”ربما أساليب التوجيه التكنولوجية ليست بالدرجة التي تجعل هذه الطائرات تتفادى اطلاق النار عليها لإسقاطها كما قد يكون لجنود الجيش الوطني الليبي الذين يتولون عملية إسقاط الطائرات المسيرة الأسلحة المتطورة والتدريب المناسب في مواجهة الأتراك”.

كما لفت إلى أنه قد يكون مستخدمي الطائرات التركية المسيرة في ليبيا لايملكون الخبرة الكافية للتوجيه والإطلاق، مشيراً إلى أن الطائرات المسيرة تحتاج إلى نظم معلومات حديثة ودقة بدءاً من صناعتها وتشغيلها وتوجيهها واستمرار مراقبتها أثناء تحليقها ثم عملية القصف،مستبعداً أن تكون تركيا قد وصلت إلى هذه الدرجات من التصنيع في الطائرات بدون طيار.

وفيما يتعلق بتطورات الحرب في ليبيا، قال اللواء جمال مظلوم إنه غير راض عن النتائج التي يحققها الجيش الوطني في الآونة الأخيرة خاصة في ظل غياب جهة محايدة تنقل حقيقة ما يدور على الساحة الليبية.

وأوضح: “المسماري تحدث بالأمس عن تحقيق انجازات ميدانية في المعارك الدائرة على تخوم طرابلس، بينما كان الطرف الآخر يتحدث هو الآخر عن مكاسب عسكرية”.

وأرى مظلوم أن تركيا وضعت كل ثقلها في ليبيا لأنها بمثابة كنز ومجال واسع بالنسبة لأنقرة بداية من الرغبة في الحصول على البترول وإعادة الإعمار وغيرها.

واستطرد:” في الوقت الذي يتناول البعض تقاريراً عن تقديم بعض الدول دعماً عسكرياً إلى حفتر إلا أنه يبقى دعم على استحياء وليس بشكل واضح على عكس ما تقوم به تركيا في الجهة المقابلة وبالتالي فإن المساعدات ليست بالدرجة الكافية”.

المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية إختتم :”تركيا وضعت ثقلها في ليبيا بقوة باعتبارها مستقبلاً لها للتوغل في إفريقيا”.