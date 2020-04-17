مدبولي : إغلاق جميع المحلات والمراكز التجارية والمتنزهات والشواطئ ووقف وسائل النقل العام

مدبولي : إغلاق جميع المحلات والمراكز التجارية والمتنزهات والشواطئ ووقف وسائل النقل العام

مصر – أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إغلاق جميع المحلات والمراكز التجارية والمتنزهات والشواطئ ووقف وسائل النقل العام يوم الاثنين.

وقال مدبولي، إنه من المقرر أن تنطبق إجراءات الحظر على يومي الجمعة والسبت، على يوم شم النسيم والتي تشمل غلق كامل للمحال التجارية والمولات.

وأضاف، إلى جانب هذا سيتم إيقاف المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، وذلك بهدف تقليل الكثافات حرصا على سلامة المواطنين.

ولفت إلى أنه سيتم وقف كل وسائل النقل العام بما فيها مرفق السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وكذلك وسائل النقل النهري وإيقاف أتوبيسات الرحلات بين المحافظات.

وتابع مدبولي بالقول: لاحظنا بشيء من القلق حجم التواجد فى الشوارع فى الأيام الماضية

المصدر: RT