روسيا – أعلن نيكيتا بوبكوف، رئيس مركز البحوث العلمية بمعهد بحوث الاتصالات اللاسلكية بعيدة المدى، أن المعهد يضع حاليا برمجيات جهاز متكامل، يسمح بتشخيص السرطان وأمراض المناعة الذاتية عن بعد.

وقال بوبكوف في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، “ندرس في إطار مشروع علمي، إمكانية استخدام تكنولوجيا تيراهيرتز لتشخيص وعلاج الأورام السرطانية وأمراض المناعة الذاتية وتنشيط عمليات الشفاء في جسم الإنسان”.

وأشار بوبكوف، إلى أنه يتم حاليا ابتكار مشع تيراهيرتز فائق القوة يضمن وصول الإشعاع إلى مسافة 10-12 مترا، “وهذا فعال من ناحية زيادة القدرة وبالتالي فعالية التشخيص والعلاج. أي لن تكون هناك حاجة للتدخل الجراحي”.

وقال، “لقد طبقنا جزءا من هذه التكنولوجيا في مجمع التشخيص السري المتواصل. وفي هذا المشروع تستطيع الشبكة العصبية تمييز المسدس عن السكين وتحديد طيف خصائص المواد الكيميائية. أما متى يكون كل شيء جاهزا، فيرتبط بالتمويل والتعاون مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة”. وأضاف “نخطط حاليا لاستكمال الجزء الخاص بالأجهزة والبرمجيات وعرضه على وزارتي الصحة والصناعة والتجارة وعلى القطاع الخاص أيضا”.

وأكد بوبكوف، على أن هذا المجمع قادر على التأثير ليس فقط في الخلايا، بل وأيضا يستطيع إطلاق عملية تجددها. وأشار إلى أنه عند استخدام جرعة وشدة انبعاث محددة، يلاحظ ازدياد عدد الخلايا السليمة، ما يسمح بالشفاء السريع مقارنة بالعلاج الكيميائي والشعاعي. فإذا ساعدت هذه التكنولوجيا على تحسين فعالية تشخيص الأمراض المذكورة وعلاجها، نكون قد أنجزنا مهمتنا بنجاح.

المصدر: نوفوستي