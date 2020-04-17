إسبانيا – أعلنت السلطات الصحية الإسبانية اليوم الجمعة عن تسجيل 585 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات بالعدوى في إسبانيا ارتفع خلال اليوم الأخير من 182816 إلى 188068 شخصا.

وشهدت حصيلة وفيات اليوم ارتفاعا مقارنة مع معدلات يوم أمس عندما سجلت في البلاد 551 وفاة فقط، لكن هذه الأرقام بعيدة عن معدلات الوفيات عند ذروة الوباء في إسبانيا أوائل أبريل، أي أكثر من 900 حالة وفاة يوميا.

ويأتي ذلك على خلفية تضاربات في حصيلة الوفيات الرسمية التي نشرتها الحكومة الإسبانية اليوم، وسبق أن أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا بـ348 حالة وفاة فقط منذ أمس، من 19130 إلى 19478 وفاة، حسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

المصدر: رويترز