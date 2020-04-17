سويسرا – أعلنت وكالة الصحة العامة في سويسرا، تسجيل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و42 حالة وفاة.

وجاء في بيان الوكالة: “ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد إلى 27078 من مستوى 26732، في حين بلغ العدد الإجمالي للوفيات 1059 من مستوى 1017.

من جهة أخرى تخطط الحكومة اعتبار من 27 أبريل الجاري لتخفيف تدريجي للقيود والإجراءات التقيدية التي فرضتها في البلاد بسبب كورونا.

وأوضحت أنها ستتيح للمستشفيات العمل في كل القطاعات وستسمح بفتح محلات تصفيف الشعر والمساج، على أن يعقب ذلك فتح المدارس الإبتدائية والمتاجر والأسواق اعتبارا من 11 مايو.

وستشمل المرحلة الثالثة فتح المدارس الثانوية والمهنية والجامعات اعتبارا من الثامن من يونيو.

المصدر: وكالات