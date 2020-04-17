مصر – كشف العالم المصري المشهور فاروق الباز عضو المجلس الاستشاري للرئيس المصري عن موقفه من انتهاء أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى شهر نوفمبر سيشهد تغييرات.

وأوضح الباز لصحيفة “اليوم السابع” المصرية أنه ليس هناك أي اثبات حتى الآن يشير إلى احتمالية تصنيع فيروس كورونا للإضرار بدولة بعينها.

وأضاف: “الأوبئة دي كانت بتيجي للأرض منذ قديم الزمن، كل شوية بيحصل هذا الأمر بشكل كبير، فهذا الأمر طبيعي ولا يجب أن نتعامل معه من باب التآمر”.

وأضاف الباز أن كل اللقاحات التي تم الإعلان عنها هي غير نهائية: “كل دي تجارب غير نهائية ومفيش حد عارف هنعمل إيه، لكن كل دول العالم شغالين، وهيوصلوا بلا شك، وفى يوم من الأيام أكيد هنكتشف لقاح يعالج الفيروس بشكل نهائي وفعال”.

وعن توقعاته لتوقيت انتهاء تلك الأزمة، قال: “توقعاتي بالنسبة للوضع الحالي وتاريخ الأوبئة، هنفضل عدة شهور، لأن لو حد لقى لقاح هياخد عدة شهور لإثبات مدى فعاليته، هنفضل في المعضلة شهور مهما كان الوضع، في نظري نوفمبر المقبل هيكون الوضع اتغير، وستتحسن الأمور”.

المصدر: اليوم السابع