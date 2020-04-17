فلسطين – نفت الحكومة الفلسطينية، الجمعة، تلقيها أي مساعدات من الإدارة الأمريكية، مشددة على أنها ليست بحاجة لأموالها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده إبراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية للحديث عن تطورات الإصابات بفيروس كورونا.

وقال ملحم إننا “لم نتسلم أية أموال من الإدارة الأمريكية، لا علاقات ولا اتصالات مع الإدارة الأمريكية، ولسنا بحاجة لأموالها”.

وأعرب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية تقدير بلاده، للشعب الأمريكي والمؤسسات الأمريكية الداعمة للحق الفلسطيني.

وتأت تصريحات ملحم تعليقا على إعلان السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان عبر تويتر أن بلاده “ستقدم 5 ملايين دولار للفلسطينيين لمساعدتهم في مكافحة وباء كورونا”.

وسجلت فلسطين 307 إصابات بفيروس كورونا حتى ظهر الجمعة، بالإضافة إلى 95 إصابة في القدس الشرقية غير مؤكدة لعدم قدرة الصحة الفلسطينية إجراء فحوصات في القدس بسبب القيود الإسرائيلية.

وخلال العامين الماضيين، أوقفت واشنطن مساعداتها الداعمة للاجئين الفلسطنيين، ومستشفيات القدس، فضلاً عن وقف مساعدات بأكثر من 200 مليون دولار، بسبب رفض قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن ترامب “صفقة القرن”، المزعومة التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب، وسط رفض تركي ودولي وعربي.