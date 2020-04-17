ليبيا – حذر رئيس مجلس إدارة أصحاب الأعمال الليبيين عبدالله الفلاح في بياناً له أمس الخميس من الارتفاعات التصاعدية في الأسعار بالسوق المحلي.

الفلاح أعرب في بياناً له نشره المكتب الإعلامي لمجلس أصحاب الأعمال الليبيين عن تخوفه من شح البضائع خاصة المواد الغذائية بسبب عدم القدرة علي الاستيراد وانسياب البضائع بالشكل المعتاد نتيجة لاشتراطات الجزافية الواردة بمنشور رقم (2) الصادر عن إدارة الرقابة علي المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي في الثامن من أبريل الجاري.

ولفت إلى المنشور الذي وجّه للمديرين العامين للمصارف بشأن ضوابط تنظيم إجراءات فتح الاعتمادات المستندية طالب المركزي من خلالها المصارف التجارية بإتمام إجراءات منح الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية للسلع الغذائية والطبية والصحية إلى جانب مواد الخام للصناعات الغذائية والدوائية.

وأعتبر الفلاح ان ما ورد بالمنشور المذكور قد أرجع أصحاب الأعمال مرحلة التجارة الموجهة والتي تعبر بشكل صريح على تغول المصرف المركزي بقراراته ومنشورات الاذعان المقيدة وغير المراعية للظروف التي يمر بها العالم عامة وليبيا خاصة والتي سيكون لها عواقب علي السوق الليبي وبالتالي على المواطن من شح في البضائع وارتفاع في الأسعار.

وفي ذات السياق،أكدت جمعية المصارف الليبية في خطايها الموجه الي لمدير ادارة الرقابة علي النقد تحت رقم (أ.ع 3)المؤرخ في 15 ابريل الجاري ذات المخاوف من شح البضائع وارتفاع أسعارها ان لم يتم العمل على إيجاد آلية سلسلة ومرنة في تنفيذ الاعتمادات المستندية وبما يوفر السلع الضرورية للمواطن بكل يسر في الوقت الحالي والذي يعتبر صعباً ليس على ليبيا في حد ذاتها وانما علي كل العالم.

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