أفغانستان – أكدت السلطات الأفغانية اليوم الجمعة أن ستة على الأقل من المتعاقدين المحليين العاملين في قاعدة بغرام، التي تستخدمها القوات الأمريكية في أفغانستان، قتلوا على أيدي مسلحين مجهولين.

وأكدت المتحدثة باسم حاكم ولاية بروان، وحيدة شهكار، حسب قناة “طبوع نيوز”، أن 10 متعاقدين أفغان على الأقل من العاملين في القاعدة الرئيسية للجيش الأمريكي في البلاد تعرضوا مساء أمس لهجوم، عندما كانوا في طريق عودتهم إلى ديارهم.

وأشارت المسؤولة إلى أن ستة متعاقدين قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون، مضيفة أن منفذي الهجوم على صلة بحركة “طالبان”.

لكن الحركة بدورها نفت تورطها في الهجوم.

المصدر: طبوع نيوز