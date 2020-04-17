من هو أسرع لاعب بين كبار أوروبا؟.. تعرف على ترتيب “الفرعون” صلاح

من هو أسرع لاعب بين كبار أوروبا؟.. تعرف على ترتيب “الفرعون” صلاح

فرنسا – نشرت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، قائمة تضم أسرع 10 لاعبي كرة قدم في الدوريات الخمسة الكبرى في “القارة العجوز”، واحتل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي المركز السابع فيها.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية نقلا عن الصحيفة الفرنسية، تصدر الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان القائمة بسرعة 36 كم في الساعة.

وإليكم القائمة كاملة:

1- كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان 36 كيلومترا في الساعة.

2- الإسباني إيناكي ويليامز مهاجم أتلتيك بيلباو 35.7 كيلومترا في الساعة.

3- الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال 35.5 كيلومترا في الساعة.

4- الألماني كريم بلعربي (صاحب الأصول المغربية) لاعب باير ليفركوزن 35.27 كيلومترا في الساعة.

5- الإنجليزي كايل والكر مدافع مانشستر سيتي 35.21 كيلومترا في الساعة.

6- الألماني ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي 35.04 كيلو مترا في الساعة.

7- المصري محمد صلاح نجم ليفربول 35 كيلومترا في الساعة.

8- الفرنسي كينغسلي كومان لاعب بايرن ميونخ 35 كيلومترا في الساعة.

9- الإسباني ألفارو أودريوزولا لاعب بايرن ميونخ 34.99 كيلومترا في الساعة.

10- الإسباني ناتشو فرنانديز لاعب ريال مدريد 34.62 كيلومترا في الساعة.

المصدر: وكالات