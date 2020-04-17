انجلترا – افاد نادي ليدز يونايتد المنافس في دوري القسم الثاني الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن أسطورته ونجم منتخب إنجلرا السابق، نورمان هانتر، توفي عن 76 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: “نقل نورمان إلى المستشفى في الأسبوع الماضي بعد ثبوت إصابته بفيروس كوفيد-19، ورغم مقاومته المرض والجهود الكبيرة التي بذلها الطاقم الطبي فإنه خسر المعركة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة”.

وقال النادي عن اللاعب الراحل: “سيترك فراغا كبيرا في قلوب أسرة ليدز يونايتد. وستبقى إنجازاته خالدة، وقلوبنا مع أسرته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب جدا”.

وشارك هانتر في 726 مباراة مع ليدز يونايتد على مدار 15 عاما، وتوج معه بلقبين للدوري الإنجليزي الأول، وبلقب في كأس الاتحاد الإنجليزي، وبلقب في كأس رابطة أندية المحترفين، كما شارك مع الفريق في المباراة النهائية لكأس أوروبا عام 1975 والتي انتهت بهزيمته أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وكان الفقيد هانتر أيضا ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم 1966، كما كان أول فائز بلقب جائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في العام في 1974.

المصدر: رويترز