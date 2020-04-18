إنتاج أوبك من النفط يرتفع 821 ألف برميل يوميا خلال مارس

إنتاج أوبك من النفط يرتفع 821 ألف برميل يوميا خلال مارس

فيينا – ارتفع إنتاج الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بمقدار 821 ألف برميل يومياً خلال مارس/ آذار الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن أوبك، الخميس، فإن إنتاج الـ 14 دولة الأعضاء في المنظمة، بلغ 28.612 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي، مقابل 27.790 مليون برميل يومياً في فبراير/ شباط السابق له، بنسبة ارتفاع 2.95 بالمئة.

وجاء ارتفاع إنتاج أوبك بقيادة السعودية والإمارات والتي رفعتا إنتاجهما بنحو 388 ألف و386 ألف برميل يوميا في الشهر الماضي، على التوالي.

وزادت السعودية – أكبر منتج للنفط الخام في أوبك- إلى 10.058 مليون برميل يوميا، مقارنة 9.671 ملايين برميل في فبراير/شباط الماضي.

كما زادت خمس دول أخرى إنتاجها بالشهر الماضي، مثل نيجيريا بنحو 65 ألف برميل، والكويت 170 ألف برميل، وأنغولا والجزائر بـ 15 ألف و18 ألف برميل يوميا، على التوالي.

في المقابل، خفضت 6 دول إنتاجها أبرزها فنزويلا بنحو 100 ألف برميل يوميا إلى 660 ألف برميل، مقارنة مع 760 ألف برميل بالشهر السابق له.

وتوقعت أوبك، انكماش الطلب العالمي على النفط الخام بمقدار 6.9 ملايين برميل يوميا خلال 2020، مدفوعا بتراجع الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونفذت أغلب دول العالم إجراءات وقائية صارمة لمنع تفشي الفيروس، شملت فرض قيود على حركة التنقل الجوي والبري، وتجميد عجلة الاقتصاد في عديد القطاعات.

وقدرت المنظمة في تقريرها، أن يشهد أبريل/ نيسان الجاري أسوأ انكماش بمقدار 20 مليون برميل يوميا، وهو أسوأ انكماش من حيث الحجم في تاريخ الصناعة النفطية

الأناضول