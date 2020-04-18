نيويورك – دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، امس لإنشاء تحالف دولي لتطوير لقاح ضد فيروس “كورونا” المستجد.

وقال غوتيريش في بيان: “نحن بحاجة إلى تحالف عالمي لتطوير لقاح ضد كوفيد-19، الذي ينبغي أن يكون متاحا للجميع وفي كل مكان”​​​.

إلى ذلك قال غوتيريش، أمس إن إفريقيا تحتاج لأكثر من 200 مليار دولار لمواجهة جائحة كورونا والتخفيف من آثارها الاقتصادية.

ودعا الدائنين إلى تعليق واسع لسداد ديون البلدان النامية، وألا يكتفي هذا التجميد على الدول الأشد فقرا، محذرا من أن دولا كثيرة تواجه صعوبة في الوفاء بسداد الديون بسبب الركود العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

ولتعبئة مزيد من الموارد، قال إنه يجب على صندوق النقد الدولي منح حقوق سحب خاصة جديدة، وهي خطوة عارضتها الولايات المتحدة. ويعني منح حقوق سحب خاصة قيام البنك المركزي الأمريكي “بطباعة” دولارات جديدة.

المصدر: وكالات